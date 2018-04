Rotterdam pakt ‘spoorboomkruipers’ metro aan

In Rotterdam zijn tientallen mensen op de bon geslingerd die onder gesloten spoorbomen bij de metro door zijn gekropen. Deze ‘spoorboomkruipers’, zoals de vervoerder RET ze noemt, kregen een boete van 104 euro. Minderjarigen kwamen ervan af met een waarschuwing.

De RET controleert samen met politie en stadswachten deze maand frequent op dit „levensgevaarlijke gedrag”. Met name in het noorden van Rotterdam zijn er veel gelijkvloerse kruisingen waar veel wordt ’gekropen". In totaal werden 29 bekeuringen uitgedeeld.