Rotterdam pakt huwelijkse gevangenschap aan

De gemeente Rotterdam gaat samen met imams, dominees, rabbi’s en andere religieuze leiders huwelijkse gevangenschap aanpakken. Daarom lanceert Rotterdam donderdag de campagne ‘(H)echtverbonden. Als je gevangen zit in een huwelijk’. Bij religieuze huwelijken in de islam, het jodendom en bij orthodoxe christenen stuiten vooral vrouwen soms op grote problemen als zij willen scheiden. Of is het taboe op scheiden te groot. Zij zitten dan gevangen in hun huwelijk.

Het Verwey Jonker Instituut schat dat er in Nederland op dit moment sprake is van achthonderd gevallen van huwelijkse gevangenschap. Jaarlijks krijgt Rotterdam honderd meldingen van „schadelijke traditionele praktijken” zoals huwelijkse dwang, genitale verminking, eergerelateerd geweld en huwelijkse gevangenschap.

Met de campagne willen de partijen het taboe doorbreken, misstanden voorkomen en slachtoffers beter helpen. Wethouder Judith Bokhove (Jeugd en Taal): „Ik heb grote bewondering voor de samenwerking tussen de gemeente en de partijen met verschillende religieuze achtergronden. Ik hoop dat we met deze aanpak meer slachtoffers van huwelijkse gevangenschap kunnen helpen en vooral dat we het in de toekomst kunnen voorkomen.”

Via de campagne wil Rotterdam betrokkenen inzicht geven in de complexe problematiek. Ook biedt het handvatten voor hulpverleners en krijgen religieuze vertegenwoordigers instrumenten om huwelijkse gevangenschap bespreekbaar te maken.