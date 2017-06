Rotterdam: P+R gratis en proef met nachtmetro

Met het oog op de renovatie en tijdelijke afsluiting van de Maastunnel maakt Rotterdam het parkeren in de P+R-garages aan de randen van de stad weer gratis. Ook introduceert de stad een proef met de invoering van de „nachtmetro”, die vanaf 1 januari 2018 op vrijdag- en zaterdagavond een uurtje langer doorrijdt. De metro’s zijn dan voorlopig tot 01.30 uur ’s nachts in bedrijf.

Die maatregelen presenteerde het Rotterdams college van burgemeester en wethouders woensdag in een Voorjaarsnota, waarin 16 miljoen euro extra in de stad wordt geïnvesteerd. De Maasstad heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar geld beschikbaar voor nieuwe investeringen, na jaren van bezuinigingen.

„De Rotterdammer wordt er beter van en hoeft niet méér te betalen”, aldus wethouder Adriaan Visser (financiën). Zijn collega Hugo de Jonge (onderwijs en zorg) vindt dat de stad weer op de goede lijstjes staat, „maar dat is geen rustig bezit”. Daarom wordt ook extra geld geïnvesteerd in stadswijken, renovatie en nieuwbouw van scholen en veiligheid. Voor de zorg wordt de komende jaren nog eens 60 miljoen euro extra uitgetrokken.

Het gratis parkeren in P+R-garages nabij de metrostations zoals Slinge en Kralingse Zoom wordt per 1 juli ingevoerd. Tot die tijd moet nog 2 euro worden betaald, maar dat tarief blijkt voor veel automobilisten een obstakel om met het openbaar vervoer naar het centrum te reizen. Met het gratis parkeren aan de stadsranden hoopt het stadsbestuur een toestroom van het verkeer naar de binnenstad te beperken. De komende jaren worden verkeersproblemen in de stad verwacht door de renovatie van de Maastunnel.