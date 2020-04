Rotterdam opent meldpunt om kwetsbaar kind in beeld te brengen

Rotterdamse leraren en zorgverleners die zich zorgen maken over een kind kunnen hier melding van maken. De gemeente Rotterdam opent, naar eigen zeggen als eerste grote gemeente in Nederland, volgende week een meldpunt om kwetsbare kinderen beter in beeld te krijgen, nu kinderen vanwege de coronabeperkingen thuiszitten.

In Rotterdam blijkt uit een inventarisatie van scholen en kinderopvang dat er momenteel tientallen leerlingen onbereikbaar zijn voor school, laat de gemeente donderdag weten. Het meldpunt moet eraan bijdragen dat zij, en kwetsbare kinderen die extra begeleiding nodig hebben of in een onveilige thuissituatie zitten, onderwijs en hulp krijgen.

Vanaf volgende week gaan leerplichtambtenaren ook langs bij gezinnen die onbereikbaar zijn voor scholen of opvang. Lukt het na twee deurbezoeken nog niet om contact te krijgen met het kind of gezin dan wordt, in overleg met school, contact gezocht met Jeugdzorg, Veilig Thuis of de politie.

Donderdag maakte de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) bekend dat op 20 procent van de scholen ongeveer vier kinderen „niet op de radar zijn”.