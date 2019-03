Rotterdam opent Fietsenbank

In Rotterdam kunnen mensen die geen geld hebben voor een fiets vanaf vrijdag terecht bij de Fietsenbank. Daar kunnen zij een fiets krijgen of lenen. Als tegenprestatie worden ze geacht vrijwilligerswerk bij de Fietsenbank te doen.

Het doel van de Fietsenbank, die bij het Gemaal in Rotterdam Zuid zit, is om fietsen mogelijk te maken voor alle Rotterdammers. De fietsen voor volwassenen worden gedoneerd door de gemeente Rotterdam, de kinderfietsen worden geschonken door de ANWB. Het is de bedoeling dat er binnenkort nog twee locaties worden geopend in Rotterdam.

De Fietsenbank is geen nieuw initiatief. Zo hebben onder andere Lelystad en Maastricht ook al zo’n voorziening.