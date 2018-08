Rotterdam onderzoekt algeheel vuurwerkverbod

Rotterdam laat onderzoeken of een vuurwerkverbod voor heel de stad mogelijk is. Een woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb bevestigt berichtgeving hierover in het AD.

Een onafhankelijk bureau bekijkt hoe zo’n verbod kan worden ingevoerd. De gemeente verwacht half september de conclusies van het onderzoek. Eerder golden al in sommige stadsdelen van Rotterdam tijdens oud en nieuw vuurwerkverboden. Dat ging onder meer om gebieden rond seniorenwoningen en kinderboerderijen.

De Tweede Kamer stemde onlangs in met een wetsvoorstel om gemeenten zelf te laten beslissen of ze consumentenvuurwerk binnen de gemeente willen verbieden. Een algeheel vuurwerkverbod staat overigens los van de jaarlijkse vuurwerkshow vanaf de Erasmusbrug.