Rotterdam krijgt 3000 tijdelijke woningen

Rotterdam wil tussen de 1500 en 3000 tijdelijke kant-en-klare huurwoningen laten neerzetten in de stad. Deze woningen die hooguit tien jaar blijven staan, moeten de woningnood voor met name starters verlichten.

De gemeenteraad van Rotterdam heeft woensdag hierover een motie van de PvdA aangenomen. Deze prefab-appartementencomplexen komen op plekken die al zijn aangewezen voor woningbouw. In 2019 moeten de eerste woningen worden geplaatst.

De woningen met een huur van zo’n 600 euro zijn onder meer bedoeld voor agenten, leerkrachten en starters. Met name deze groep kan nu geen huis vinden in Rotterdam, terwijl er juist veel vacatures zijn voor hen. In de raad is ook een motie van de SP aangenomen om docenten een urgentieverklaring te geven als zij woonruimte zoeken in Rotterdam.

Het probleem op de woningmarkt is zo urgent, er moet nú iets gebeuren, zegt PvdA-fractievoorzitter Co Engberts. Amsterdam en Leidsche Rijn hebben al dergelijke tijdelijke wooncomplexen. Meestal zijn corporaties die de tijdelijke woningen laten bouwen en verhuren.

Rotterdam heeft ook plannen op en rond het spoor bij Rotterdam Hofplein 700 appartementen te bouwen, zo heeft wethouder Bas Curvers ((stedelijke ontwikkeling, VVD) dinsdag bekendgemaakt.