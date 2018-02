Rotterdam: kolenoverslag zaak Havenbedrijf

De gemeente Rotterdam kan en wil zich niet bemoeien met het nieuwe jarenlange contract dat het Havenbedrijf met kolenoverslagbedrijf EMO wil sluiten. Dat zei D66-wethouder Adriaan Visser donderdag in het raadsdebat over de kolenoverslag in de Rotterdamse haven.

Visser zei dat op er allerlei vlakken in de haven gewerkt wordt aan de energietransitie. Het afbouwen van de kolenoverslag in Rotterdam levert volgens hem weinig op: de kolen gaan dan via andere havens. Rotterdam is de grootste kolenhaven voor Duitsland.

PvdA, SP en GroenLinks wilden dat de gemeente Rotterdam als grootaandeelhouder het Havenbedrijf onder druk zou zetten over de afbouw van de kolenoverslag. Een motie hierover haalde het niet. De coalitiepartijen vreesden voor verlies van veel werkgelegenheid als de kolenoverslag versneld verdwijnt.

Een motie van de SP over een onderzoek naar „nut en noodzaak” van een speciaal ‘kolenfonds’ waarmee afbouw van de werkgelegenheid op een sociale manier kan worden uitgevoerd, haalde wel een ruime meerderheid.

In november nam de raad een motie aan dat de kolenoverslag in lijn met de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs moet worden afgebouwd. Het Havenbedrijf zei daaraan niet te kunnen meewerken.

Wethouder Visser wees er in het debat herhaaldelijk op dat de gemeente Rotterdam afstand moet bewaren tot het Havenbedrijf „Wij horen ons niet te bemoeien met individuele contracten in de haven. Mogen er dan straks geen containers komen uit landen die vervuilen?” Visser gaf wel aan dat de overslag hoe dan ook zal dalen: „Iedereen wil van de kolen af.”

In de hal van Rotterdamse stadhuis protesteerden werknemers van het kolenoverslagbedrijf EMO en de vakbond FNV donderdag tegen het verlies van werkgelegenheid als de kolenoverslag versneld verdwijnt uit de haven. FNV wil ook dat er een speciaal ‘kolenfonds’ komt, dat bijvoorbeeld voor omscholing moet zorgen. Iedereen die straks zijn baan verliest, als gevolg van sluiting van de kolencentrales, kan dan een beroep op dit fonds doen.