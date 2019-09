‘Rotterdam is te overmoedig met projecten’

Te overmoedig, te ambitieus. Te veel risico’s nemen, te weinig oog voor de mogelijke gevolgen. Te weinig aandacht voor gewone mensen, te veel gefocust op procedures en regels. Dat is de praktijk van veel gemeentelijke projecten in Rotterdam, concludeert de Rekenkamer Rotterdam dinsdag in een rapport. De waakhond heeft meer dan veertig onderzoeken van de afgelopen tien jaar teruggelezen en gezocht naar rode draden.

Slechte communicatie is één van de problemen die de rekenkamer veel terug ziet komen. Wanneer twee of meer afdelingen van de gemeente samen iets moeten regelen, gebeurt het vaak dat zij niet met elkaar praten. Dat was bijvoorbeeld het geval bij meerdere projecten om wijken te verbeteren. Bij onderwijs, cultuur of natuur gebeurt het soms dat twee afdelingen van de gemeente andere belangen hebben, waardoor er uiteindelijk nauwelijks iets van de grond komt.

De onderzoekers prijzen de instelling van de gemeente en de inwoners: „De mentaliteit van ‘handen uit de mouwen’ heeft Rotterdam in de vorige eeuw gesterkt in de periode van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog.” Maar dat kan ook te ver gaan: „Daadkracht en ambitie vormen helaas ook een risico dat de complexiteit wordt onderschat en problemen die opdoemen te weinig aandacht krijgen.” De onderzoekers noemen dat „bestuurlijke overmoed” en die zien ze zowel bij linkse als bij rechtse colleges.

De rekenkamer vindt dat Rotterdam bij grote plannen kritischer moet zijn voordat er knopen worden doorgehakt. De gemeente zou ook meer moeten leren van het verleden. Signalen van ambtenaren, burgers, organisaties en anderen moeten serieuzer worden genomen.