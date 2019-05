Rotterdam herdenkt Duitse bombardement

Met twee herdenkingen staat Rotterdam dinsdag stil bij het bombardement op de stad dat Nederland dwong aan het begin van de Tweede Wereldoorlog te capituleren voor de Duitsers.

De troepen van Adolf Hitler wierpen op 14 mei 1940 ruim 150 bommen af op Rotterdam. Bijna negenhonderd mensen kwamen om het leven en 80.000 mensen raakten dakloos door het bombardement en de vuurzee die volgde.

De eerste herdenking vindt om 10.00 uur plaats bij het monument aan de Statenweg, waar het hoofdkwartier van het Nederlandse leger in Rotterdam toentertijd was gevestigd. Daar overhandigden de Duitsers op de ochtend van 14 mei een brief met de eis dat Nederland zich over moest geven "of uw stad wordt vernietigd’’. Terwijl de onderhandelingen nog gaande waren, begon het bombardement.

Om 13.00 uur volgt de herdenking op Plein 1940 bij het monument ‘De verwoeste stad’ van Ossip Zadkine. Burgemeester Ahmed Aboutaleb houdt bij beide herdenkingen een toespraak, er worden kransen gelegd en er wordt twee minuten stilte gehouden. Van 13.27 tot 13.39 uur luiden alle kerkklokken binnen de zogeheten Brandgrens, precies zo lang als het bombardement in 1940 duurde.