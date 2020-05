Rotterdam herdenkt 80 jaar bombardement op afstand

In Rotterdam is donderdag met een kleinschalige ceremonie en verspreid door de stad herdacht dat de Duitse luchtmacht 80 jaar geleden bommen afwierp en de binnenstad in puin legde.

De jaarlijkse herdenking was dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet openbaar, maar wel live te volgen via RTV Rijnmond.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb legde donderdagochtend een krans bij het monument De Verwoeste Stad op Plein 1940.

Ook las de Rotterdamse burgemeester vanuit zijn werkkamer in het stadhuis een gedicht voor dat Maria van Gurp hem stuurde. Zij schreef het gedicht voor haar schoonvader Nico van Dinter, die het bombardement als 4-jarige meemaakte. „Voor alle ouderen die net als Nico het bombardement van nabij hebben meegemaakt. Voor hun kinderen, die alle verhalen hebben gehoord. Ik draag het op aan iedereen die hart heeft voor de stad”, sprak Aboutaleb daarbij.

Na het taptoesignaal vanaf de Van Ghentkazerne volgden twee minuten stilte. Om 13.27 uur, het tijdstip waarop 80 jaar geleden de bommen vielen, luidden op dertig plekken in Rotterdam de kerkklokken.

Videocompilatie

Vanuit een lege Laurenskerk sprak predikant Harold Schorren een gedachtenisrede- en gebed uit en droeg stadsdichter Dean Bowen een gedicht voor. Ook Rotterdamse schoolkinderen droegen via een videocompilatie gezamenlijk een gedicht voor.

Stadshistoricus en directeur van Museum Rotterdam Paul van de Laar hield vanuit het museum een lezing over het bombardement, dat plaatsvond op 14 mei 1940. „158 brisantbommen vernietigden de binnenstad. Het bombardement duurde van 13.27 uur tot 13.40 uur. 850 inwoners werden gedood, 258 hectare verwoest en bijna 80.000 mensen verloren hun huis”, aldus Van de Laar.