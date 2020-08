Rotterdam handhaaft dragen mondkapjes

De gemeente Rotterdam gaat, net als in Amsterdam, het verplicht dragen van een mondkapje in grote delen van de stad handhaven. Vanaf zondag wordt door politie en handhavers (boa’s) een boete van 95 euro uitgeschreven bij weigering.

Het dragen van een mondkapje is verplicht in delen van het centrum van Rotterdam, zoals de Meent en de Lijnbaan, op de markten van de Binnenrotte, Grote Visserijstraat en Afrikaandermarkt en in de winkelcentra Zuidplein en Alexandrium.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb constateert dat mensen die een mondkapje dragen zich ergeren aan anderen die dat niet doen. „Circa 75 procent van de Nederlanders houdt zich aan de maatregelen van het kabinet. Zij vinden het vervelend dat een ander deel van Nederland zich niet aan de maatregelen houdt en verwachten van de overheid dat die optreedt. Het aanscherpen van de handhaving en het zichtbaar aanwezig zijn van handhavers draagt bij aan het opvolgen van de maatregelen.”

De pilot met mondkapjes in Rotterdam loopt tot en met 31 augustus. Eerder deze week maakte Rotterdam bekend dat 28 augustus duidelijk wordt gemaakt of de pilot wordt voortgezet.