Rotterdam gaat voor hoogbouw tot 250 meter

Projectontwikkelaars kunnen in het centrum van Rotterdam en daarbuiten hoger gaan bouwen. Waar nu 200 meter nog het streefmaximum is, wordt dat 250 meter.

„Over 10 jaar moet het eerste gebouw van 250 meter er kunnen staan”, zegt bouwwethouder Bas Kurvers (bouwen en wonen). Hij presenteerde woensdag de Hoogbouwvisie 2019 van de havenstad voor de komende jaren.

Nog hogere gebouwen zijn nodig omdat Rotterdam er tot 2040 50.000 nieuwe woningen bij wil krijgen. Het centrum van de stad wordt uitgebreid met de gebieden Pompenburg en Rijnhaven.

In het centrum was de huidige maximale bouwhoogte 200 meter, daarbuiten is de grens in principe 70 meter.

De bouwambities van het college krijgen al vorm met de bouw van de Zalmhaventoren. In oktober vorig jaar is begonnen met de bouw van de 215 meter hoge woontoren, het hoogste gebouw van Nederland. Verder zijn nog vier woontorens van ruim 100 tot 150 meter in aanbouw.

Behalve in het centrum komen er nog drie nieuwe hoogbouwlocaties bij: Feyenoord City, Hart van Zuid en Alexanderknoop. Daar mag tot 150 meter worden gebouwd. Met de nieuwe hoogbouwlocaties kiest het Rotterdamse bestuur bewust voor knooppunten waar het openbaar vervoer samenkomt, want met meer woningen komen er niet meer wegen in de stad. Het Rijk gaat ook meebetalen aan nieuwe bus-, metro- en tramlijnen, aldus Kurvers.

Hij benadrukt dat er slim moet worden gebouwd om de woontorens en het gebied daar omheen levendig te houden. Zo moet wonen en werken in de torens worden gecombineerd.

„Waar mensen zijn heb je voorzieningen nodig, zoals horecagelegenheden. Maar mensen moeten ook letterlijk het dak op kunnen; denk aan parken, sportgelegenheden of scholen”, stelt Kurvers. Hij wil het openbaar gebruik van hoogbouwdaken in de toekomst verplicht maken.