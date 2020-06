Rotterdam gaat strijd aan met excessief geweld

Om het toenemende messen- en vuurwapengeweld in de stad een halt toe te roepen heeft de Rotterdamse gemeenteraad er onder meer mee ingestemd extra geld uit te trekken voor een aparte politieregistratie van steek- en vuurwapenincidenten. Ook wordt naar Schotland gekeken om het wapengeweld te verminderen.

De politie-eenheid Rotterdam houdt steek- en schietincidenten al bij, maar het beeld dat inzicht moet geven in trends is nog niet volledig, vandaar dat de gemeente extra geld hiervoor wil uittrekken.

De gemeenteraad vraagt het college ook onderzoek te doen naar de oprichting van een zogenoemde Rotterdamse Violence Reduction Unit naar Schots voorbeeld. Om wapengeweld terug te brengen is in Schotland al vijftien jaar een speciale eenheid, bestaande uit politie, gezondheidszorg en jeugdwerk. Onder leiding hiervan is het wapengeweld in Schotland met 49 procent gedaald en worden er 85 procent minder wapens gedragen.

In Rotterdam is vooral een toename te zien van het aantal jongeren dat met een mes op zak loopt en dit ook steeds vaker gebruikt. Zo is het aantal steekincidenten met minderjarige verdachten in Rotterdam vorig jaar bijna verdubbeld. Om risicojongeren aan te pakken wil de gemeente lokale initiatieven als boksles voor jongeren daarom ondersteunen.

Met vervoerder RET, politie en het Openbaar Ministerie kijkt Rotterdam of het mogelijk is iemand die een verboden wapen in het openbaar vervoer draagt een ov-verbod op te leggen.

De dwangsom die burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam wil opleggen aan ouders wier kind twee keer met een mes op zak is gepakt, moet worden gezien als een laatste redmiddel. Dat oordeelde de raad in een digitale gemeenteraad donderdag. Er moet ook oog zijn voor de problemen die spelen in een gezin en de financiële effecten van de opgelegde 2500 euro.