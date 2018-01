Rotterdam gaat meer luisteren naar burgers

Rotterdam gaat inwoners veel meer directe invloed in hun wijk of stadsdeel geven. Via een speciale app krijgen bewoners binnenkort een pushbericht als de gemeente hun mening wil weten over bijvoorbeeld speelvoorzieningen of de herinrichting van een straat.

Dat zegt wethouder Joost Eerdmans (Buitenruimte, Leefbaar Rotterdam). Het college wil de komende jaren nog meer zaken overdragen aan de bewoners, zoals het beheer van speeltuinen of de herinrichting van een complete straat.

De afgelopen vier jaar heeft Rotterdam al volop geëxperimenteerd met invloed van burgers. Zo stelde de gemeente elk jaar via het CityLab010 3 miljoen euro beschikbaar voor plannen van inwoners. Ook heeft Rotterdam een zogenoemde burgerjury waarin 150 burgers hun mening kunnen geven over het gemeentelijk beleid. Eerdmans heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd een landelijke burgerjury op te zetten.

Het college stuurt donderdag een brief aan de gemeenteraad over de democratische vernieuwingsprocessen.