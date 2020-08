Rotterdam gaat helpen bij herstel haven Beiroet

De Rotterdamse haven gaat samen met de Wereldbank kijken hoe de verwoeste haven van Beiroet kan worden hersteld. Dat zei minister Sigrid Kaag zondag na een virtuele donorconferentie, waarvoor de Franse president Emmanuel Macron het initiatief had genomen.

De haven is cruciaal voor de vele organisaties die hulp in het land willen krijgen, benadrukt Kaag. Maar ook voedselhulp voor Syrië loopt via Beiroet. Nederland stelde eerder al een miljoen euro beschikbaar voor het Libanese Rode Kruis, en drie miljoen euro voor een aantal Nederlandse hulporganisaties.

Voor hulp op de langere termijn is het voor Nederland belangrijk dat Libanon werk maakt van politiek-economische hervormingen, zei Kaag. Ook moet er een gedegen, onafhankelijk onderzoek komen naar de oorzaak van de explosie.

Aan de conferentie deden allerlei wereldleiders mee, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump, de Italiaanse premier Giuseppe Conté, de Braziliaanse president Jair Bolsonaro en voorzitter van de Europese Raad Charles Michel.

Landen hebben financiële en technische steun toegezegd. Ze streven ernaar om op 1 september een nieuwe conferentie te houden, in Libanon. Of dat op zulke korte termijn haalbaar is, moet de komende weken blijken.