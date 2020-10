Rotterdam en Noord-Holland willen zonnepanelen op parkeerterrein

De provincie Noord-Holland en de gemeente Rotterdam zijn een initiatief gestart om parkeerterreinen te overkappen met zogenoemde ‘solar carports’, die zijn uitgerust met zonnepanelen. Via een applicatie kunnen de betrokken partijen onder meer checken of een terrein geschikt is, wat het kost en wanneer een investering is terugverdiend.

Op de website van het initiatief, ‘Park the Sun’, kunnen alle parkeerlocaties in Rotterdam en alle Noord-Hollandse gemeenten bekeken worden. Ook reeds overdekte parkeerterreinen staan in de database. Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid in Rotterdam, is van plan in twee jaar tijd zeker vijftig dergelijke energieopwekkende carports te helpen realiseren. Volgens Bonte helpt het initiatief het opwekken van zonne-energie aantrekkelijker te maken voor „eigenaren van parkeerterreinen, investeerders en lokale energie-coöperaties”.

Het plan maakt deel uit van de Rotterdamse klimaatdeals. Die zijn onderdeel van het Rotterdams Klimaatakkoord, dat binnen tien jaar de uitstoot van CO2 moet halveren en de stad moet voorbereiden op een klimaatneutrale toekomst. Het akkoord werd vorig jaar gesloten tussen de gemeente en ruim honderd Rotterdamse bedrijven en maatschappelijke organisaties.