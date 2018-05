Rotterdam eert Fabeltjeskrant met expositie

Het legendarische kinderprogramma De Fabeltjeskrant krijgt dit najaar, 50 jaar na de allereerste uitzending, in Rotterdam een grote overzichtstentoonstelling. In LP2 op de Wilhelminapier opent op 29 september ‘Fabeltjesland, een reis door 50 jaar Fabeltjeskrant’. Die expositie brengt een hommage aan het bestbekeken Nederlandse kinderprogramma uit de geschiedenis.

De serie kent haar oorsprong in Rotterdam. Leen Valkenier, de schrijver van de Fabeltjeskrant, groeide op in tuindorp Vreewijk en baseerde veel van de karakters op zijn buurtgenoten en vrienden. Onder anderen Juffrouw Ooievaar, Mijnheer de Uil, de gebroeders Bever (twee handige jongens uit de buurt) en Truus de Mier waren ras-Rotterdammers. Van hen zijn Juffrouw Ooievaar (Jopie Kullberg-Donkervoort) en Mijnheer de Uil (Jan Straaijer) nog in leven.

De poppen en decors staan er en de ontstaansgeschiedenis wordt verteld. Bezoekers kunnen wandelen door het Dierenbos. Ook wordt het aandeel van het programma aan de Nederlandse taal en het culturele erfgoed belicht.