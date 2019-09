Rotterdam checkt vuurwapengevaarlijke mensen

Inwoners van Rotterdam die bekendstaan als vuurwapengevaarlijk, mogen vanaf donderdag te allen tijde gefouilleerd worden door de politie. Het gaat om mensen die door de officier van justitie zijn aangemerkt als zogeheten ‘veiligheidsrisicosubject’, zo heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam bekendgemaakt. De regeling is uniek in Nederland, aldus een woordvoerder van het OM. Nu wordt vooral in een bepaald gebied eventueel preventief gefouilleerd.

Daarnaast gaat het OM in Rotterdam maximaal 750 euro geven aan tipgevers die bij de politie (vertrouwelijk) meldingen doorgeven over vuurwapens. Deze tipregeling bestaat al landelijk en er wordt ook al voor betaald, maar de hoogte van die bedragen zijn geheim, aldus het OM. Vorig jaar zijn dankzij tips die werden doorgegeven aan een speciaal politieteam dat zich bezighoudt met criminele inlichtingen (TCI) vier automatische vuurwapens in beslag genomen, evenals 34 (hand)vuurwapens, 23 (nep)vuurwapens en vijf tasers. Bovendien is 39 keer informatie doorgespeeld aan de teams die waardevol bleek te zijn.

Om de tipregeling meer bekendheid te geven, beginnen de politie, het OM en de gemeente Rotterdam vanaf 1 oktober een campagne. Bedoeling is om het vuurwapengeweld in de stad in te dammen. Dit jaar zijn in de regio Rotterdam al 72 schietincidenten geweest.

Met de nieuwe methode om vuurwapengevaarlijke mensen op de huid te zitten, verwachten politie en justitie dat zij meer en vroegtijdig vuurwapens kunnen onderscheppen. Dat moet het aantal schietpartijen verminderen. De officier van justitie stelt van een gevaarlijk persoon een profiel vast waarin het risico wordt aangegeven van het bezit van een vuurwapen. Daarna volgt een aanwijzing voor de politie om diegene te fouilleren als zij hem tegenkomen.