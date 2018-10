De stationshal van Rotterdam Centraal is maandagmorgen ontruimd, omdat het automatische brandalarm afging. Er zijn geen meldingen van brand of rook. „Er is nog geen vlam gezien”, zei een woordvoerster van de politie. De brandweer is ter plaatse en doet onderzoek.

Een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen zei dat het alarm geen gevolgen heeft voor het treinverkeer.