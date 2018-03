Het Rotterdamse Centraal Station is het vijfde beste treinstation ter wereld. Dat blijkt uit onderzoek van ontwerp en consultancybureau Arcadis. Het bureau vergeleek 27 prominente treinstations over de hele wereld.

In die vergelijking moet het Centraal Station in Rotterdam alleen New York Grand Central, Washington Union Station, Hong Kong HKU Station en Gare du Nord in Parijs voor laten gaan.