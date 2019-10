Rotterdam betaalt mee aan afkoppelen van gas

De gemeente Rotterdam trekt bijna 2 miljoen euro uit om de eerste 142 woningen van particulieren los te koppelen van het aardgas. De huizen aan de Heindijk in de wijk IJsselmonde in Rotterdam-Zuid worden aangesloten op stadsverwarming, maakte wethouder Bas Kurvers maandag bekend. Rotterdam geeft circa 14.000 euro per woning uit om deze verduurzamingsoperatie van particulier bezit mogelijk te maken.

Volgens de gemeente dekt deze subsidie grotendeels de kosten. De particuliere huiseigenaren betalen zelf 1500 euro per woning en kunnen voor dat bedrag een lening afsluiten. Voor de overstap naar elektrisch koken biedt de gemeente ook nog eens een subsidie aan van maximaal 500 euro.

Rotterdam heeft dit geld vrijgemaakt op de eigen begroting en maakt geen gebruik van de 120 miljoen euro die minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft uitgetrokken voor het programma ‘proeftuinen aardgasvrije wijken’ in 27 gemeenten.

In de wijk moet de riolering worden vervangen. Als er toch al wordt gegraven is het een goed moment om dit te combineren met de aanleg van stadsverwarming, zegt Kurvers. „Dit is een eerste aanbod aan huiseigenaren om woningen aardgasvrij te maken. Samen kunnen we dat beter en goedkoper doen. We vinden het belangrijk dat huiseigenaren in Heindijk meedoen aan deze pilot, daarom betalen we het merendeel van de kosten. De lessen die we leren gebruiken we om in andere wijken haalbaar en betaalbaar te verduurzamen.”