Rotterdam bereidt zich voor op hoog water

Rotterdam zet zich schrap voor de eerste storm van het jaar. In combinatie met springtij leidt dat dinsdagmiddag waarschijnlijk tot verhoogde waterstanden en onderlopende kades, waarschuwt de gemeente.

Bij hoogwater plaatst de gemeente Rotterdam afzettingen op de lager gelegen kades van het Noordereiland en vanaf Bolwerk naar de Plantagelaan. Rotterdammers en bezoekers worden gewaarschuwd om hun auto’s langs de kades weg te halen. Als het nodig is, sleept de politie de auto’s weg. De gemeente adviseert om de berichtgeving in de gaten te houden.

Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand dinsdag aan het eind van de middag een hoogte bereikt van 2,41 meter boven NAP.

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg gaat niet dicht. Die gaat pas dicht bij een waterhoogte van 3 meter boven NAP, zei een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De organisatie bekijkt nog of er andere waterkeringen dicht moeten in verband met de storm en de verhoogde waterstanden.

In Dordrecht wordt dinsdag rond 19.00 uur beperkte overlast verwacht in het historische havengebied, meldt de gemeente. Bij een verwachte waterstand van 1,96 meter boven NAP kan er water op diverse kades komen te staan.

Het KNMI verwacht voor dinsdag in de kustprovincies storm met zware windstoten met een snelheid van 80 tot 100 kilometer per uur.