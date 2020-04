Rotterdam 31 miljoen in de plus in 2019

Rotterdam heeft 2019 afgesloten met een positief resultaat van 31 miljoen euro. Dat staat in de jaarrekening die de gemeente dinsdag presenteerde en die naar de gemeenteraad is gestuurd.

De gemeente gaf vorig jaar minder uit dan begroot, hoewel er ook extra kosten zijn gemaakt voor bijvoorbeeld jeugdzorg en de bestrijding van plagen zoals de eikenprocessierups. Ook hield de gemeente meer geld over door de verkoop van vastgoed, vertragingen van bouwprojecten en meevallende kosten voor hulp via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Het meeste geld stak de gemeente in de renovatie van de Maastunnel, de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid, de vervanging van riolen, vervoer en materieel en wegen. In 2019 werd onder meer de verlengde metrolijn naar Hoek van Holland officieel geopend, twee jaar later dan gepland en 90 miljoen euro duurder dan begroot.

Wethouder Financiën Arjan van Gils noemt het jaarverslag een bijzonder verslag. „Inmiddels is de wereld door de coronacrisis helemaal veranderd. Dat geeft een dubbel gevoel: 2019 was een goed jaar voor Rotterdam. Tegelijk beseffen we dat het nu alle hens aan dek is om de coronacrisis te beheersen en de stad in het komende jaar weer op weg te helpen.”