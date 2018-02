Roosendaler daagt gemeente na beschieting

De bewoner van het huis dat afgelopen weekeinde in Roosendaal werd beschoten, heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente. De man is het niet eens met de sluiting van zijn huis en een gebiedsverbod dat burgemeester Jacques Niederer woensdag oplegde.

„Dit is de wereld op zijn kop”, reageert advocaat Marc Crombach van de bewoner donderdag op de sluiting van de woning en het gebiedsverbod. Crombach zegt dat de de bewoner al maanden wordt bedreigd en daarvan ook aangifte heeft gedaan. „Maandenlang heeft de politie niks gedaan met de aangifte en nu is dit de enige oplossing? De meeste reële oplossing is de arrestatie van de schutter”, aldus de raadsman.

Het vermoeden bestaat dat de beschieting van het huis aan de Amethistdijk in Roosendaal het gevolg is van ruzie in het drugsmilieu, die eerder ook al resulteerde in een schietpartij. De dertigjarige bewoner van het beschoten huis was daarbij als verdachte betrokken. Een 22-jarige Roosendaler werd destijds op de Diamantdijk beschoten en raakte gewond.