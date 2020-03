Rooms-Katholieke Kerk houdt ook geen vieringen met Pinksteren

Naar aanleiding van de aangescherpte regels rond het coronavirus heeft de Rooms-Katholieke Kerk na de bijeenkomsten met Pasen ook de publieke liturgievieringen met Pinksteren geschrapt. Ook de bijeenkomsten in kleine kring door de week gaan tot en met 31 mei niet door.

Eerder werden door de bisschoppen al alle publieke vieringen op zaterdag en zondag afgelast. De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid, aldus de kerk.

Het kabinet heeft aangegeven dat er nog uitzonderingsmaatregelen komen voor uitvaarten en kerkelijke huwelijken. Als hier meer informatie over beschikbaar is, wordt dit bekendgemaakt.

Mensen kunnen nog wel een dienst volgen via de televisie. Op zondagochtend wordt de Eucharistie uitgezonden via KRO-NCRV op NPO 2 en vanuit Hilversum worden elke dag een mis en een dagsluiting gestreamd.