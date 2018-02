Rooms-katholiek bij SGP-CU Nieuwkoop

Nummer 8 op de kandidatenlijst van de SGP-ChristenUnie in Nieuwkoop is André van Aarle (55), diaken-pastor van de HH Clara en Franciscusparochie in Langeraar (Zuid-Holland). Van Aarle is „bewust lid geworden van de ChristenUnie omdat deze partij op een positieve manier de evangelische waarden durft te vertalen in de politiek”, zegt hij op de SGP-CU-site.

„De lijstverbinding met de SGP in veel gemeenten juich ik toe. Christenen mogen zo elkaar vinden en geloof een principiële stem geven.” Van Aarle ziet zichzelf als lijstduwer.

Volgens de plaatselijke pers zegende Van Aarle aan het begin van de vakantie in 2015 diverse voertuigen, zoals auto’s, fietsen en hun gebruikers op het kerkplein voor de Heilige Adrianuskerk in Langeraar met wijwater in. De diaken baarde opzien toen hem datzelfde jaar een verkeersongeval overkwam en hij een foto van zijn bebloede hoofd op Facebook zette. „Ik heb een publieke functie. Ik vind het leuk om mijn leven als pastor te delen. Mensen weten nu precies hoe het zit. Ik werk in twaalf dorpen en als het via via gaat, dan ben ik bij de tiende keer doorvertellen dodelijk verongelukt”, zei hij in het AD. Het leverde hem honderden meelevende reacties op.