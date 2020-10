Rookruimtes in ziekenhuizen volgend jaar al dicht

Patiënten in ziekenhuizen die hun peuk echt niet kunnen missen moeten, net als personeel en bezoekers, vanaf zomer 2021 overal naar buiten om te roken. Vanaf 1 juli sluiten rookruimtes van alle ziekenhuizen en andere openbare gebouwen hun deuren, meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Een half jaar later, op 1 januari 2022 wil de overheid dat ook rookruimtes in het bedrijfsleven dichtgaan.

Alle gebouwen van ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de NVZ, een groot deel van de algemene ziekenhuizen en een aantal specialistische instellingen, zijn al rookvrij. Maar per volgend jaar zomer moeten ook andere ziekenhuizen eraan geloven. „Als het je niet lukt naar buiten te gaan, kun je dus niet meer roken”, aldus een woordvoerder van de NVZ.

De NVZ wil ook dat alle buitenterreinen rondom ziekenhuizen per 2025 rookvrij zijn. „60 procent van de ziekenhuizen heeft zo’n buitenverbod al. Maar als je ver genoeg loopt, kom je overal weer op een plek waar het wel mag.” Er zijn dan ook altijd mensen die blijven roken, aldus de woordvoerder. „Ook al liggen ze met bijvoorbeeld COPD in het ziekenhuis.”

Naast ziekenhuizen vallen ook gebouwen voor cultuur, sport, onderwijs en overheidsfuncties onder de publieke en openbare gebouwen. In het Nationaal Preventieakkoord werd eerder afgesproken dat rookruimtes daar pas per 1 juli 2022 en in bedrijfspanden per 2023 dicht zouden gaan. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat alle rookruimtes in de horeca verboden zijn. Daarop besloot het kabinet dat ook rookruimtes op andere plekken versneld dicht moeten.

Op stations geldt sinds vorige week al een algeheel rookverbod. Dat betekent dat ook de rookpalen op perrons zijn verdwenen. Volgens een woordvoerder van de NS houden mensen zich aan de nieuwe regel. „Het gaat heel goed. Personeel hoeft maar heel af en toe iemand aan te spreken die toch nog een sigaret opsteekt. Reizigers snappen wat de bedoeling is.”