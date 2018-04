„Rookruimtes horeca binnen twee jaar dicht”

Het kabinet wil de horeca nog circa twee jaar de tijd geven om alle rookruimtes definitief te sluiten. Bronnen in Den Haag bevestigen een bericht van De Telegraaf van die strekking.

Sinds 2008 geldt een rookverbod in de horeca. Alleen in speciaal aangewezen rookruimtes mag nog worden gerookt. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde medio februari evenwel dat ook die rookruimtes dicht moeten, in een rechtszaak die was aangespannen door de antirookvereniging Clean Air Nederland (CAN).

Niet-rokers in horecagelegenheden kunnen volgens het hof sociale druk voelen om naar mensen in rookruimtes toe te gaan. Medewerkers van cafés en restaurants worden bovendien aan rook blootgesteld als ze de rookruimtes moeten opruimen.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid zal cassatie aankondigen tegen dat arrest, maar doet dat vooral om tijd te winnen voor een overgangsregeling. Anders hadden alle rookruimtes per direct op slot gemoeten en dat zou veel caféhouders met grote problemen opzadelen.

Concrete plannen voor een milder overgangsregime volgen waarschijnlijk voor de zomer. Daarvoor zal ook de branche zelf worden geraadpleegd.