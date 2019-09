Rookruimtes definitief verbannen uit horeca

Rookruimtes in cafés, restaurants en andere horecagelegenheden moeten definitief worden verbannen. De uitzondering die nu nog bestond voor horeca is ongeldig, oordeelde de Hoge Raad vrijdag.

Het rookverbod geldt daarmee per direct. Eerder oordeelde het gerechtshof al dat rookruimtes niet langer zijn toegestaan. Afgelopen mei adviseerde de advocaat-generaal de Hoge Raad dat de uitspraak van het hof –namelijk dat de uitzondering op het rookverbod voor rookruimtes in horeca-inrichtingen ongeldig is– in stand kan blijven.

De zaak was aangespannen door de niet-rokersvereniging CAN. Voorzitter Tom Voeten is erg tevreden met de uitspraak, hij ziet het als een belangrijke stap. „Maar we zijn er nog niet. We willen toe naar een rookvrije generatie.” De belangenorganisatie is bezig met onder meer het rookvrij maken van festivals en evenementen. „Nog steeds beginnen iedere dag jongeren met roken. Dat gebeurt vooral tijdens het uitgaan.” Ook zou de beschikbaarheid van tabak teruggedrongen moeten worden.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemde de uitspraak eerder al „dramatisch” voor cafés en discotheken met een rookruimte. De organisatie pleitte vorig jaar al voor financiële compensatie voor investeringen die ze hebben gedaan.

Moeilijk te rijmen

Volgens KHN-voorzitter Robèr Willemsen doorkruist de uitspraak bovendien afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal Preventieakkoord dat rookruimten pas met ingang van 1 juli 2022 worden verboden. Willemsen noemt dat „moeilijk te rijmen met de afspraken die we met staatssecretaris Blokhuis hebben gemaakt.”

KHN vindt dat rookruimtes nu overal moeten worden verboden.

Hoge Raad oordeelt over verbod rookruimtes