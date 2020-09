Rookpluim door brand afvalhoop Botlek

Een schroothoop van een metaalrecyclingbedrijf in de Botlek heeft vlam gevat en daarbij komt veel rook vrij. De brandweer is ter plaatse met meerdere bluswagens en zet ook een boot in om de brand te blussen. Er zijn geen gewonden gevallen, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Het risico dat de brand uitslaat is volgens de brandweer klein, omdat er geen woningen of andere gebouwen in de buurt staan. Wel is de brand moeilijk te blussen en daarom is veel materieel aanwezig. De brandweer bestrijdt de brand door de schroothoop telkens met grijpkranen uit elkaar te trekken en vervolgens te blussen.

Het gaat naar verwachting nog enkele uren duren voordat de brand uit is. De veiligheidsregio meldt dat de rook kan leiden tot stankklachten bij Zwartewaal en Spijkenisse.