Rookpalen van stations krijgen nieuw leven als oplaadpunt

Rookpalen van ProRail die de afgelopen tijd van de perrons van treinstations zijn weggehaald, krijgen een nieuw leven als laadpaal voor e-bikes. Het bedrijf Lightwell heeft de e-palen ontworpen. „Mooi om iets ongezonds als roken om te buigen naar iets gezonds”, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

ProRail is bezig stations zo circulair mogelijk te verbouwen. „We willen dat mensen duurzaam van deur tot deur reizen. Niet alleen met de trein, maar ook bijvoorbeeld met de fiets naar het station. Door rookpalen om te bouwen tot laadpalen kunnen we zorgen dat meer mensen de elektrische fiets pakken”, zegt Willem van Ewijk van ProRail. De palen blijven dus van ProRail, maar of ze in de fietsenstallingen van stations of op een andere plek dichtbij het station komen, is nog niet duidelijk.

Lightwell ontwierp de laadpaal en presenteerde het prototype tijdens de Dutch Design Week. „Niet weggooien of recyclen, maar upcyclen: een nieuwe functie bedenken, dat is beter voor het milieu dan omsmelten”, aldus de woordvoerder van Lightwell. „Vaak ligt bij duurzaam vervoer de focus op elektrische auto’s. Maar binnen stedelijk gebied is het interessant los van auto’s te denken, zoals pedelec fietsen en superdeluxe e-fietsen waarmee je ook goederen kan vervoeren, een soort extreme vorm van een bakfiets”, zegt de woordvoerder.

In april dit jaar werd al gestopt met de verkoop van tabak op stations. Deze maand werden de stations volledig rookvrij met het weghalen van honderden rookpalen, asbaktegelroosters en de bewegwijzeringsborden voor rookzones. ProRail zoekt voor die laatste twee nog een oplossing om de materialen her te gebruiken.