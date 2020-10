Rookpaal is uitgerangeerd en eindigt in Spoorwegmuseum

Op geen enkel station in Nederland mag nog worden gerookt. De rookzones op perrons verdwijnen en daarom wordt de laatste rookpaal donderdag overgedragen aan het Spoorwegmuseum in Utrecht. Dat laat weten: „Met een toekomstige rookvrije generatie zal de museale waarde van dit object over een aantal jaar alleen maar groter worden. We zullen dit icoon van dan vervlogen tijden ongetwijfeld aan onze bezoeker laten zien.”

Roken was sinds 2004 al verboden in stationshallen, liften en tunnels en op de trappen van stations. Vanaf donderdag mag ook op de perrons niet meer worden gerookt. Elk station wordt rookvrij. Daarom hebben de NS en ProRail alle rookpalen, rookroosters en rookzoneborden weggehaald. Andere pafpalen krijgen een tweede leven, bijvoorbeeld als laadpalen voor elektrische fietsen.

Op donderdag is ‘stoptober’ begonnen. De maand oktober staat in het teken van het stoppen met roken.