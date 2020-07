Rookoverlast door zeer grote brand Duiven vrijwel verdwenen

De overlast door rookwolken van een zeer grote brand bij een autosloperij in Duiven is volgens de brandweer vrijwel verdwenen. Mensen in de omgeving kunnen hun ramen en deuren weer openen. Alleen degenen die extra gevoelig zijn voor rook kunnen dat beter nog niet doen. De brandweer denkt nog enkele uren bezig te zijn met nablussen op het terrein aan de Maststraat.

Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De brand brak vrijdagmorgen rond 08.30 uur uit door nog onbekende oorzaak. Al snel greep het vuur om zich heen. Op het terrein lagen vijfhonderd tot duizend autowrakken opgestapeld. Die zijn allemaal in vlammen opgegaan, net als een bedrijfswoning en een schuur. Omdat in auto’s veel kunststof is verwerkt, ontstonden dikke rookwolken, die tot in Utrecht en Brabant opgemerkt werden. De brandweer gaf een NL Alert uit om mensen te waarschuwen dat zij ramen en deuren dicht moesten doen en de ventilatie moeten uitschakelen. In de rook zijn schadelijke stoffen gemeten, maar dat was geen reden voor extra maatregelen.

Ruim honderd brandweerlieden hadden het vuur pas rond 12.30 uur onder controle. Er zijn veel hulpverleners van de GGD, politie en marechaussee ingezet. Die kregen extra water en rustpauzes, omdat het zeer warm was. Onder de hulpverleners is niemand onwel geraakt voor zover bekend. Burgemeester Huub Hieltjes van Duiven heeft de hulpverlening, die uit heel Gelderland kwam, bedankt voor de inzet.