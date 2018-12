In een snackbar aan de Parkweg in Schiedam is brand uitgebroken. De brand veroorzaakt zoveel rook dat alle 24 appartementen van een naastgelegen flat is ontruimd. Zo’n vijftig bewoners worden opgevangen in het wijkcentrum.

Bij de brand is mogelijk ook een explosie geweest, stelt de brandweer op basis van de meldingen. De netbeheerder sluit het gas en elektra af om de brand te kunnen blussen.