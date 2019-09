Rookoverlast door brand in Friesland

De hulpdiensten hebben vrijdagochtend een NL-Alert verstuurd vanwege een brand in het Friese Munnekezijl. Bij de brand komt veel rook vrij en de hulpdiensten roepen mensen in de omgeving daarom op ramen en deuren te sluiten, mechanische ventilatie uit te schakelen en uit de rook te blijven.

De brand is uitgebroken in een loods aan de Nitterweg. „Bij de brand zijn geen mensen of dieren betrokken”, aldus de brandweer. In de loods zat een kantoor en er lag ook stro. De loods is volgens de brandweer volledig in vlammen opgegaan. De brandweer probeert het woonhuis vrij te houden van het vuur.