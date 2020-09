Rookmelding leidt naar drugslab in Rotterdam

De politie heeft in Rotterdam een drugslab in een garage ontdekt, nadat een 23-jarige man de brandweer geen toegang wilde verlenen na een melding over rookontwikkeling in het pand.

De politie kwam zaterdagavond iets na 22.00 uur de brandweer te hulp toen die geen toegang kreeg tot de garage aan de Soetendaalsekade, waar de rook vandaan kwam. De Rotterdammer werkte na komst van de agenten uiteindelijk wel mee en al snel werd duidelijk waarom hij eerder tegenwerkte. In de garage lagen grondstoffen en middelen voor het vervaardigen van vermoedelijk harddrugs.

De politie heeft alles in beslag genomen en onderzoekt om welke verdovende middelen het precies gaat. De man zit vast.

Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de rookontwikkeling korte tijd hun huis verlaten.