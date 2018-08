Rook in ziekenhuis Bernhoven in Uden

Een deel van het ziekenhuis Bernhoven in Uden is maandagmiddag ontruimd vanwege rook in een technische ruimte. Een aantal patiënten van de afdeling dagbehandeling is naar andere afdelingen gebracht en enkele geplande operaties zijn uitgesteld.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is olie gelekt in een koelmachine waardoor de rook is ontstaan. Daardoor ging het automatisch brandalarm af. De brandweer en politie rukten met meerdere voertuigen uit. Het ziekenhuis was zelf met de evacuatie begonnen.

Volgens de brandweer is de situatie inmiddels onder controle en kunnen de getroffen afdelingen en operatiekamers snel weer in gebruik worden genomen.

Patiënten op andere afdelingen en spoedeisende operaties hebben geen last gehad van het incident. De hoofdingang van het ziekenhuis bleef toegankelijk.