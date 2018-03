In een militair vliegtuig op vliegbasis Eindhoven is woensdag korte tijd rook geweest. De oorzaak is nog niet bekend. De mensen die aan boord waren, zijn veilig naar buiten gekomen. Vanwege het incident was de brandweer ingeschakeld.

Het toestel stond nog aan de grond op het moment dat de rook verscheen. De rook is inmiddels verdwenen. Het vliegverkeer gaat gewoon door.