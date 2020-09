Rook bosbranden Californië zorgt voor vuurrode zonsondergang

De lucht in Nederland ziet er aan het eind van de middag wat melkachtig uit en het licht is een beetje rood. Volgens Weeronline heeft dat te maken met de rook van de bosbranden in Californië. De rook zorgt er later op vrijdag ook voor dat er een vuurrode zonsondergang te zien is.

De Amerikaanse rook had ook invloed op de temperatuur. Die bleef achter bij de verwachting. Ondanks dat werd het in De Bilt toch 20 graden en dat betekende de 99e warme dag van het jaar.

Volgens een medewerker van Weeronline komt het wel vaker voor dat rook hoog in de atmosfeer naar Nederland wordt geblazen. Dat gebeurde bijvoorbeeld op 17 oktober 2017. Rook uit Portugal en Saharazand zorgden er toen voor dat de zon knaloranje kleurde en bijna niet te zien was.