Rood kruis boven weg steeds vaker genegeerd

Weginspecteurs hebben dit jaar tot dusver 1500 boetes uitgeschreven voor het negeren van een rood kruis boven de snelweg, bevestigt Rijkswaterstaat een bericht in De Telegraaf.

In 2017 werden voor dat vergrijp door de vijftig bevoegde weginspecteurs nog zo’n duizend bekeuringen van 230 euro uitgeschreven.

De overtredingen zijn door de weginspecteurs zelf geconstateerd; de 3000 camera’s op het snelwegennet worden alleen gebruik voor het zicht op de actuele verkeerssituatie. Rijkswaterstaat verwacht dat het aantal boetes de komende jaren verder zal stijgen. Het aantal bevoegde weginspecteurs wordt verdubbeld naar honderd. „Het is drukker op de weg, we zien meer ongelukken en incidenten en sommigen kunnen de verleiding niet weerstaan om tijdwinst te boeken ten opzichte van medeweggebruikers”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) pleit in de krant voor een keiharde aanpak. Het negeren van een rood kruis is volgens haar „puur wangedrag” en in strijd met de verkeersveiligheid.