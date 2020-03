Rood hart op Brabants provinciehuis voor ‘alle helden’

Op het provinciehuis in ‘Den Bosch is een lichtprojectie te zien van een rood hart. Het provinciebestuur van Noord-Brabant wil hiermee zijn steun betuigen aan „alle helden die in deze bijzondere tijd een bewonderenswaardige rol spelen”. Noord-Brabant is zwaar getroffen door het coronavirus.

„Momenteel staat de zorg in de de schijnwerpers. Ook andere sectoren komen aan bod, op voordracht via social media door Brabanders”, aldus de provincie.

Het hart blijft tot het einde van de maatregelen vanwege het coronavirus te zien op het provinciehuis.

In Rotterdam is de Erasmusbrug sinds dinsdagavond groen-wit-groen verlicht „Om de saamhorigheid in Rotterdam kracht bij te zetten”, aldus de gemeente. Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders wil hiermee zijn waardering laten blijken voor alle Rotterdammers die zich inzetten om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Dinsdag werd voor de werknemers in de zorg in het hele land ook een applausactie gehouden.