Rondweg Winschoten weer open na brand

Een deel van de N367, de oostelijke rondweg om Winschoten, is dinsdagochtend rond 07.00 uur weer opengesteld na een urenlange afsluiting wegens een brand. In de nacht lagen brandslangen over de weg die werden gebruikt bij de bestrijding van een brand op het industrieterrein aan de Kartonbaan, waar bij recyclingbedrijf Virol een berg met schroot in lichterlaaie stond. Door de rookontwikkeling werd het trein- en scheepvaartverkeer ten zuiden van het industrieterrein eveneens stilgelegd.

Omwonenden is geadviseerd ramen te sluiten en ventilatie uit te zetten. De brandweer laat de schrootmassa gecontroleerd uitbranden en blust minimaal, om rookoverlast en vuil bluswater zoveel mogelijk te beperken.