Rondvaartbedrijf Spido viert jubileum

Spido, het bedrijf dat rondvaarten door Rotterdam organiseert, bestaat dit jaar honderd jaar. Daarom komt er een boek, een expositie en een concert op de Tweede Maasvlakte. Dat meldt de gemeente Rotterdam.

Een eeuw geleden begon het bedrijf als pendeldienst voor zeelieden. Tegenwoordig varen wekelijks honderden toeristen en dagjesmensen met boten van Spido langs containerschepen, de Euromast, Hotel New York en de Erasmusbrug. Ook zijn Schiedam en de Delfshaven vanaf de boot te zien.

Het boek dat vanwege het jubileum wordt gemaakt, gaat ‘Venster op de Rotterdamse haven’ heten. Tijdens het concert, dat op 5 juli wordt gehouden, treden onder meer The Beach Boys en het Rotterdams Philharmonisch Orkest op. De expositie over Spido is vanaf 8 juni te zien in het Maritiem Museum.