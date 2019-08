Rondje Schoonrewoerd staat onder druk na sluiting verswinkels

In minder dan een half jaar tijd sloten drie winkels in Schoonrewoerd hun deuren. Alleen in de bakkerij in het Utrechtse dorp ging een opvolger aan de slag. „Het rondje Schoonrewoerd dreigt verloren te gaan.”

Bakker Van Klei en slager Molenaar stopten dit voorjaar na decennia lang actief te zijn geweest in de Dorpsstraat. Van Klei vond een opvolger, de slagerij verdween uit het dorp.

De familie Den Hartog stopte vorige week na meer dan zeventig jaar met hun Fruitschuur. De afgelopen veertig jaar was de winkel gevestigd aan de Kalverweg – op de hoek van de Dorpsstraat. De zussen Margriet en Tina runden de winkel, vader Teunis en moeder Mary stonden op de markt.

De winkel was zes dagen per week open. „Zolang er licht brandde, werden klanten geholpen”, vertellen beide zussen. Ze genoten van hun werk. „Toen we een jaar of vijf, zes waren, gingen we in de schoolvakanties al mee naar de markt. Dan stonden we met een kraampje naast onze ouders. We kregen een weegschaal, een kistje bonen en wat kroppen sla en verkochten die aan klanten. Zo zijn we het vak ingerold.”

De gezondheidstoestand van vader –die ook de inkoop verzorgde– dwong de familie te stoppen met de winkel en op de markt. Het besluit gaat de zussen aan het hart. „Veel Schoonrewoerders halen hun boodschappen in het dorp. Dit was een gezond bedrijf. Er gaat iets moois verloren.”

De inwoners betreuren het vertrek van de Fruitschuur en slagerij Molenaar. „Heel jammer”, zegt Jaap Harlaar (74). „Als dorp hadden we alles wat we nodig hadden voor onze eerste levensbehoeften. Nu zijn we twee winkels kwijt en er komt niets voor in de plaats.” Harlaar constateert dat steeds meer dorpelingen naar supermarkten in Leerdam uitwijken. „Makkelijk om daar alles in één keer in te slaan. Maar de ouderen zijn aan de winkels op het dorp gehecht. Die gaan liever naar de Dagwinkel en lopen meteen even langs bij de andere verswinkels.”

Een dorpsgenote is het roerend met hem eens. „Ik maakte zaterdagmorgen met de kinderen altijd een rondje. Iets lekkers bij de bakker, een plakje worst bij de slager, een snoepje bij Ad en een appeltje in de Fruitschuur. Het dorp is in korte tijd veranderd.”

Ad de Jong van Ad en Tineke’s Dagwinkel in de Dorpsstraat betreurt het vertrek van zijn collega’s. „Maar het is zoals het is. Ze hebben er alles aan gedaan om hun winkel voort te zetten of een opvolger te vinden. Jammer genoeg is dat niet gelukt.” De Jong stelt vast dat het Rondje Schoonrewoerd langs de vijf verswinkels –op de Dorpsstraat is ook Landwinkel Van Buuren Fruit gevestigd– een flinke knauw heeft gekregen. „Ik was enthousiast over dat rondje. Veel Schoonrewoerders kwamen in alle vijf de winkels. Het was voor ons als ondernemers een sport om de meeste klanten te krijgen. We versterkten elkaar.”

Voor de Dagwinkel met een oppervlakte van 330 vierkante meter was het ondoenlijk het assortiment van slagerij en Fruitschuur over te nemen. Al deed De Jong wel een poging. Toen slager Molenaar dit voorjaar stopte, heeft hij zijn winkel aangepast om meer ruimte te maken voor onder meer verse vleeswaren. „En nu breiden we de groente- en fruitafdeling uit. Het is beduidend drukker geworden in onze winkel.”

Cees en Corrie

Toch beseft de ondernemer dat de kans bestaat dat inwoners hun inkopen gaan doen bij supermarkten in de regio. „Dertig jaar geleden gingen klanten van ons al naar de Cash en carry in Leerbroek. Sommigen wisten niet precies wat dat voor winkel was en zeiden tegen mijn vader dat ze naar Cees en Corrie gingen”, lacht De Jong. „Het bezorgbusje van Albert Heijn rijdt hier ook rond. Gelukkig zijn er heel veel Schoonrewoerders die de dorpswinkels in ere houden.”

