Op de reformatorische SBO Samuel in Kapelle werd woensdag een rondetafelgesprek over ouderbetrokkenheid gehouden. Daaraan namen leerlingen, ouders, leerkrachten en directies van enkele Zeeuwse scholen deel, evenals vertegenwoordigers van onderwijsorganisaties en gedeputeerde Van der Maas (SGP).

Dit “Goed Gesprek” wordt her en der in het land gehouden sinds in september de campagne ”Samen zijn wij school” van start ging.