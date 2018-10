Rond Kerst geen koopzondagen in Geldermalsen

De winkels in Geldermalsen blijven op de zondagen 16 en 23 december dicht. Een initiatief van D66 om ondernemers in de fruitgemeente groen licht te geven hun winkels die zondagen te openen, kreeg dinsdagavond onvoldoende steun. In de toekomst ligt de kwestie koopzondagen echter weer helemaal open.

De complete oppositie steunde tijdens de commissievergadering het voorstel, maar coalitiepartijen SGP, CDA en Dorpsbelangen hielden zich aan de afspraken en wijzen de koopzondagen af.

Vorig jaar zorgde het onderwerp koopzondagen voor commotie. Dit jaar kwam het opnieuw op de agenda nadat een bestuurslid van de plaatselijke ondernemersvereniging vergeefs vergunning aanvroeg voor twee koopzondagen. Zijn inspreekbeurt tijdens een commissievergadering in september maakte indruk op D66. De fractie kwam met een initiatiefvoorstel om winkeliers op 16 en 23 december de mogelijkheid te geven hun winkels te openen.

Dat is bedoeld als een eenmalige pilot, zodat inwoners gezellig hun inkopen kunnen doen voor de feestdagen, zei D66-raadslid Marieke Vermeulen. Ze zei ook dat het „geen voorschot” was op de situatie na de herindeling. Geldermalsen fuseert per 1 januari met Neerijnen en Lingewaal.

Andere behoeften

Vermeulen kreeg steun van inspreker Sebastiaan Galjaard, regioadviseur van Inretail: „De behoeften van consumenten zijn veranderd. Sta die koopzondagen toe; ondernemers willen vrij zijn om te ondernemen, het tij is niet meer te keren.”

Ondernemer Van Leeuwen benadrukte juist de sociale gevaren van de koopzondagen voor middenstanders en hun personeel. Ds. P. Mulder, predikant van de gereformeerde gemeente van Tricht-Geldermalsen, wees namens een aantal kerken op de waarde van de zondag. „Dat is een bijzondere dag, de dag van Christus’ opstanding, die we moeten heiligen. Het is een dag om Hem te zoeken en te dienen.”

De oppositie, Leefbaar Geldermalsen, VVD en PvdA, schaarde zich achter het D66-voorstel.

SGP-voorman Van Bruchem betoogde dat zijn partij principiële, sociale en economische bezwaren tegen het voorstel heeft. Uit onderzoek van de SGP blijkt dat ruim 80 procent van de regionale ondernemers niet op zondag open wil. „Ongeveer 30 procent voelt zich gedwongen open te gaan als de buurman dat ook doet.”

CDA’er Breukel zei dat zijn fractie vasthoudt aan de coalitieafspraken en daarom tegen het voorstel van D66 stemt.

Daardoor had Dorpsbelangen als grootste coalitiepartij de doorslaggevende stem. Woordvoerder Van Dun hield de rug recht. „Binnen onze fractie zorgt dit onderwerp voor discussie. Maar betrouwbaarheid staat bij ons voorop. Daarom houden we ons aan de gemaakte afspraken en gaan niet akkoord met de koopzondagen.”

Na de fusie is een beperkt aantal koopzondagen voor Dorpsbelangen wel bespreekbaar, onthulde lijsttrekker Ed Goossens. „Daar moeten we straks een brede discussie over voeren. Tot zolang geldt: afspraak is afspraak.”