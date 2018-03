Romeins badhuis na restauratie weer open

Het best bewaard gebleven Romeinse gebouw in Nederland is ingrijpend gerestaureerd en sinds vrijdag weer te bewonderen. Het Romeinse badhuis in Heerlen is de afgelopen anderhalf jaar grotendeels hersteld in de staat waarin het bij de opgraving in 1941 werd gevonden. Ook zijn er delen ervan gereconstrueerd zoals die in de Romeinse tijd moeten hebben uitgezien.

Daarbij zijn materialen en technieken uit de Romeinse tijd gebruikt. Uit lokale klei zijn met de hand dakpannen en tegels gemaakt, en bouwstenen werden uit mergel gekapt, gewonnen in de naburige Kunradergroeve. Volgens de Heerlense wethouder Jordy Clemens kunnen bezoekers nu beter zien hoe het Romeinse leven rond het badhuis er moet hebben uitgezien. Hij noemt de restauratie „een eerste stap op weg naar een nieuw Romeins museum”.

De restauratie was tevens aanleiding voor verder archeologisch onderzoek naar het Romeins verleden in de regio. Volgend jaar worden de resultaten daarvan bekend.