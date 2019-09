Rolstoelrace voor meer aed’s

Automatische externe defibrillators (aed’s) kunnen bij een hartstilstand het verschil tussen leven en dood betekenen. Geert Kollen (57) uit Deventer vindt dat er veel te weinig van de groene kastjes in de publieke ruimte hangen.

Om daar aandacht voor te vragen, maakte Kollen een rolstoeltocht door Gelderland en Overijssel. Vorige week maandag vertrok hij vanuit Deventer. Hij overnachtte in Epe en Zwolle, ontmoette de commissaris van de Koning van Overijssel en kwam op woensdag weer aan in Deventer. Vooral de dinsdag was lastig, vertelt hij. „We hadden tegenwind en regen, dus moesten we wat rustmomenten inplannen.” Kollen legde de 125 kilometer af in een handbewogen rolstoel: op spierkracht dus.

U kampt nu ongetwijfeld met spierpijn?

„Nee, dat valt wel mee. Het ging heel vloeiend. Mijn team, zes man sterk, was vermoeider dan ik; ’s avonds lagen ze om acht uur al op bed. Een paar van hen liepen naast me tijdens de tocht, maar op een gegeven moment ging ik zo snel dat ze moesten hardlopen. Toen zijn ze maar in de auto gesprongen.”

Binnenshuis kan Kollen kleine stukjes lopen, maar voor langere afstanden gebruikt hij de rolstoel. Hij leeft 24 uur per dag op sondevoeding en heeft een pacemaker. Dat maakte de ondersteuning van zijn team tijdens de rolstoeltocht onmisbaar.

Waarom vraagt u aandacht voor meer aed’s op straat?

„Zelf ben ik zes keer gereanimeerd. Na een reanimatie in een ziekenhuis waarbij een aed van een andere etage gehaald moest worden, ben ik gaan rondkijken in Deventer. Ik ontdekte dat de helft van de aed’s ergens binnen hing, en dat veel andere niet onderhouden werden. Ik ben nu samen met de gemeente Deventer bezig om overal in de stad één type aed in één type kast te plaatsen. Niet alleen in Deventer: uiteindelijk moet het een landelijk netwerk worden. Er hangt er zelfs al een in het bergdorpje Polopolos in Spanje, waar een paar Nederlandse gezinnen wonen.”

Wat is de rol van Stichting AED Deventer daarin?

Mensen kunnen bij mijn stichting een aed aanvragen om die bij hun huis te plaatsen. De stichting zorgt voor het onderhoud. We bieden hun ook een reanimatiecursus aan. Verder wil ik via de stichting een netwerk van vrijwilligers opbouwen die een gebruikte aed binnen drie uur weer op stand-by kunnen zetten. Snelle reparatie kan een mensenleven redden.”

Hoeveel geld heeft de rolstoelrace tot nu toe opgeleverd?

„Ik heb besloten de tussenstand voorlopig niet te bekijken. Iedereen zit in spanning om het resultaat en dat vind ik eigenlijk wel leuk.”

>>www.stichtingaeddeventer.nl

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws