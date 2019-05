Rolstoeler belaagt agenten met pepperspray

Een 29-jarige man in een rolstoel heeft in de nacht van dinsdag op woensdag in de Noord-Brabantse plaats Made twee agenten belaagd met pepperspray. Dit gebeurde nadat de politie een melding had gekregen dat hij met zijn rolstoel over de snelweg A59 aan het rijden was.

Na de melding ging de politie op zoek naar de man en vond hem ook op de Weststadweg, die parallel loopt aan de snelweg. De agenten konden hem niet op de bon slingeren omdat ze niet zelf hadden gezien dat hij op de snelweg had gereden. Wel grepen ze het treffen met hem aan om zijn rijbewijs in te vorderen. Wegens een eerdere overtreding met zijn auto moest de man die nog inleveren, maar dat had hij nog niet gedaan.

Kort daarna passeerde de man een auto met politieagenten die aan het surveilleren waren in de nabijgelegen Godfried Schalckenstraat. Kort nadat hij met hen een gesprek was aangegaan sproeide hij de agenten plotseling met pepperspray in het gezicht. Vooral de bijrijder voelde heel zijn gezicht branden. Pas na behandeling konden de agenten hun dienst hervatten.

De verdachte werd 's nachts in zijn woning aangehouden. De spray werd niet bij hem aangetroffen.